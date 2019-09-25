В «ДНР» «шпиона» приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка осужден на 14 лет за «шпионаж». Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

Как уверяют в «ДНР», мужчина «дал добровольное согласие представителю иностранной разведки на негласное сотрудничество». «Выполняя задания СБУ, методом фотофиксации собирал сведения военного характера о местах дислокации воинских частей и перемещении военной техники народной милиции ДНР, после чего передавал их представителю разведки», – утверждают в «республике».

Дончанин был задержан, «приговором» «апелляционной палаты верховного суда ДНР» он приговорен к 14 годам лишения свободы за «шпионаж». «Приговор вступил в законную силу. Фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», – сообщают в «ДНР».

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