Выпущены 23 мины: НВФ обстреляли Травневое, Луганское и Новолуганское

Незаконные вооруженные формирования снова нарушают режим прекращения огня. Об этом со ссылкой на украинскую сторону совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что 24 сентября, после 18:00 противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Луганское и Травневое применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (19 мин). Кроме того, сегодня НВФ вели обстрел из Доломитного в районы населенных пунктов Травневое и Новолуганское применив минометы калибра 82 мм (4 мины).

«Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубого нарушения установленного режима "Тишина" со стороны НВФ РФ и посодействовать чтобы оккупационная администрация прекратила провокационные действия», – говорится в сообщении.

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