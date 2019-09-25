Пожары на Донетчине: Погибли три человека

В результате пожаров в Донецкой области во вторник, 24 сентября, погибли три человека. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в 20:55 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в одном из жилых домов на ул. Довженко в с. Торецкое Добропольского района. На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар вспыхнул внутри жилого дома. Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины, 1958 года рождения.

Пожар был локализован в 21:23 и ликвидирован в 21:59. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении.

Уже в 22:28 стало известно о пожаре, который произошел на ул. Правда в пгт Острое г. Селидово. Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что пожар вспыхнул в жилом доме. В результате происшествия погиб мужчина, 1964 года рождения.

Спасатели локализовали пожар в 23:00 и ликвидировали в 23:02. Причина возгорания устанавливается.

В тот же день в 23:42 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в одной из квартир на ул. Сумская в г. Красногоровка. Огнеборцы, которые выехали на место пожара, выяснили, что огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на 2-м этаже трехэтажного жилого дома.

Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины, 1969 года рождения. Пожар был локализован в 00:13 25 сентября и ликвидирован в 00:28. Вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.