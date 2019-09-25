Крупный пожар в Донецке не потушен, пострадавших пока нет

Данные о погибших и пострадавших на крупном пожаре в Куйбышевском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка пока не поступали. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «министерства здравоохранения».

«В результате инцидента пострадавших нет. Бригады "скорой помощи", которые находятся на месте, никого не увозили», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, огонь пока не потушен. Подъезды к месту инцидента перекрыты.

Напомним, сегодня, 25 сентября, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о сильных взрывах и клубах дыма, которые видны и слышны практически во всех районах города.

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