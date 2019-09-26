Житель Донецка показал, что внутри заброшенной санстанции (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», показал заброшенное здание санстанции на железной дороге.

Заброшенная санстанция находится недалеко от железнодорожного вокзала в Киевском районе. «Здание очень большое», – отметил дончанин.

В здании был оборудован лифт, который развозил посетителей и сотрудников санстанции по 6-ти этажам.

Внутри заброшки все разбито, не уцелел ни один кабинет. Дончанин прошелся по этажам, по коридорам, показал несколько лабораторий, разные кабинеты, разбросанные повсюду емкости для отбора проб, колбы, баночки, различные препараты для проведения анализов.