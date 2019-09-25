В Краматорске разваливается многоэтажный дом (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) в начале прошлой недели жители девятиэтажного дома по адресу ул. Дворцовая, 53 ощутили на себе последствия разрушения фундамента здания.

Между стенами квартир, а также этажами здания внезапно образовались трещины, на головы людей посыпалась штукатурка. Следы разрушения были настолько заметны, что жители отдельных квартир просто видели сквозь щели между плитами квартиры соседей. Всего в потенциальной зоне разрушения находится более 30 квартир, а самые крупные разрушения наблюдаются на верхних этажах. «Мы несколько дней подметаем штукатурку, которая продолжает сыпаться. Дом всю ночь сыпался между плитами. У соседей щели еще больше, чем у нас. На данный момент я могу наблюдать через трещину в полу орнамент ковра моих соседей снизу. Это ужасно, а приближаются холода, в квартирах просто будет гулять ветер, я молчу о том, что дом может просто рассыпаться», – рассказывает Тимур, житель одной из квартир.

В трехкомнатной квартире Тимур живет с женой и годовалым ребенком. Как сообщили ему коммунальщики, просто «необходимо переехать в другую комнату».

Дом по ул. Дворцовой, 53 представляет из себя девятиэтажную конструкцию, которая изогнута под углом 90 градусов, а сами аварийные ситуации повторяются уже не в первый раз с разницей в несколько лет. Фактически две девятиэтажки скреплены частично кирпичной кладкой, что повлияло на прочность этой части дома. Тревогу жители дома подняли осенью 2012 года, когда из-за трещин в стенах даже была повреждена электропроводка. Этот случай семь лет назад привлек внимание корреспондентов центральных украинских телеканалов, а состояние краматорского дома увидели зрители всей Украины.

Обслуживает указанный дом на данный момент УК «Ладис», руководство которой на прошлой неделе вместе с представителями горсовета – членами комиссии, перед которой стояла задача обследовать степень разрушений, осмотрели здание сверху донизу.

Как сообщил заместитель краматорского городского головы Сергей Боевский, на данный момент для исследований фундамента и степеней разрушения привлечена харьковская фирма, которая обследовала дом в конце прошлой недели. «В 2013 году были проведены работы, которые показали, что трещины появились в результате ошибки, допущенной во время проектирования дома. Мы готовы сделать все необходимые усилия, чтобы обеспечить безопасность людей, в том числе пойти на отселение», – рассказал Сергей Боевский.

Насколько взаимосвязаны трещины в доме с первыми осенними дождями, которые могли подмыть грунт, неизвестно.

По словам Сергея Боевского, несколько иная проблема также существует в другом многоэтажном доме по адресу ул. Дворцовая, 26, также до сих пор не решена судьба двухэтажки на ул. Стуса, 14, жители которой отказываются без четких гарантий покидать свое жилье. До сих пор не ясно, насколько острой будет проблема в случае продолжительных осадков и начала отопительного сезона, которые, безусловно, усложнят все виды работ.

Источник: «Восточный проект»