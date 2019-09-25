Возможна деградация: В «ДНР» предупредили о перебоях в работе «республиканского» мобильного оператора

У жителей неподконтрольного украинскому правительству Новоазовского района (Донецкая обл.) возможны помехи в работе мобильной связи «республиканского» сотового оператора «Феникс». Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «минсвязи ДНР».

«В связи с плановым отключением электроснабжения РЭС, сегодня с 8:00 до 17:00 у абонентов "Феникс" возможна деградация сервисов мобильной связи и перебои в предоставлении услуги "домашний интернет"», – сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент аварийные бригады связистов направлены в район для обеспечения резервного электропитания узловых базовых станций.

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