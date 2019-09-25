В Луганской области задержаны две россиянки, которым было лень переходить границу в пункте пропуска

В Луганской области у границы задержали двух россиянок. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает Восточное региональное Управление Госпогранслужбы Украины.

«Вчера пограничники Луганского отряда задержали двух нарушителей границы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2019» пограничники задержали двух гражданок РФ, 1972 и 1974 рождения.

Женщины-ромы пытались незаконно пересечь границу из Украины в Россию в районе населенного пункта Петровка. «Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранителям стало известно, что женщинам сталь просто лень пересекать границу в установленном пункте пропуска, к которому нужно было еще добраться, и они решили пойти на родину напрямик», – говорится в сообщении.

Нарушительницы задержаны, составлены административно-процессуальные документы по признакам ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».