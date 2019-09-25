Доигрались до стационара: На Донетчине нетрезвый подросток попал под авто

В Краматорске (Донецкая обл.) во вторник, 24 сентября, нетрезвый 16-летний парень попал под колеса авто. Подросток целенаправленно перебегал дорогу перед движущимся автомобилем. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в полиции города.

«Вчера в 20:50 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Большая Садовая. Как выяснили полицейские, парень вместе с двумя товарищами играл в игру. Основным условием было успеть перебежать проезжую часть перед автомобилем на ходу. В это время по улице Большая Садовая ехал автомобиль "ЗАЗ 110377-40" под управлением 30-летнего мужчины», – рассказали в полиции.

«Один из ребят успел перебежать проезжую часть, а вот 16-летний краматорчанин, который находился в состоянии острой алкогольной интоксикации попал под колеса транспортного средства. К счастью третий товарищ воздержался от игры на выживание», – добавили в пресс-службе

Сейчас подросток находится на стационарном лечении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».