В Донецкой области пройдет выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по правам человека

Выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий состоится в Донецкой области в октябре. Об этом сегодня, 25 сентября, глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, об этом он говорил во время встречи в Донецкой ОГА с головой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер и сотрудником миссии в Краматорском офисе Евгением Шацким.

Богнер заверила, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека усилит лоббирование решения проблем, возникших у жителей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В частности, перед законодателями будет поднят вопрос выплаты компенсаций гражданским (взрослым и детям), пострадавшим в результате вооруженного конфликта.

«Рассказал представителям Миссии о работе по восстановлению поврежденного во время боевых действий жилья, которую проводит Донецкая областная государственная администрация. Договорились об усилении совместной работы в направлении соблюдения прав человека на территории Донецкой области. Спасибо международным организациям за поддержку Украины в нашем стремлении восстановить мир и территориальную целостность нашего государства», – написал он.