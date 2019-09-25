На Донетчине пройдет месячник сдачи оружия

С 1 октября в Донецкой области стартует месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«С 1 по 31 октября на территории области начинается профилактическая кампания, направленная на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и сохранение жизни людей. Цель мероприятия – предупредить травматизм и гибель граждан в результате обращения с опасными предметами, а также – совершение преступлений с использованием оружия», – рассказали в пресс-службе.

В полиции напомнили, что ношение, хранение, покупка, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения является уголовным правонарушением и, согласно ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

«Право быть освобожденным от уголовной ответственности дает добровольное разоружение. В любое время жители Донетчины могут сдать опасные предметы, хранящиеся незаконно, в полицию и на основании ч. 3 ст.263 Уголовного кодекса Украины избежать наказания. При этом незарегистрированное охотничье оружие, владение которым не запрещено законом, можно сразу оформить в личную собственность», – отметили в полиции.

«В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обратиться к инспектору по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы в районных отделениях полиции или в разрешительной системе ГУНП в Донецкой области. Если вы имеете информацию о возможном нелегального хранения оружия, сообщите об этом на линию "102"», – добавили в пресс-службе.