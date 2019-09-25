В «ДНР» рассказали, что горело и взрывалось в Донецке

Пожар в Куйбышевском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка произошел на заводе алюминиевых профилей. Об этом сегодня, 25 сентября, заявили в «народной милиции ДНР».

«Произошел пожар на территории завода алюминиевых профилей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе происшествия развернут «оперативный штаб». Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, сегодня, 25 сентября, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о сильных взрывах и клубах дыма, которые видны и слышны практически во всех районах города.

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