Назначен новый глава Национальной полиции

Сегодня, 25 сентября, правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что Игорь Клименко выразил благодарность за доверие и сообщил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания Нацполиции. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

«Задача номер один – улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы – профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения», – сказал Клименко.

Игорь Клименко отметил, что активно будет продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными громадами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

Справка

Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет. До 1997 проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию – психолог. В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности «Правоведение». В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области до начальнику Департамента и заместителя председателя Национальной полиции Украины. Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью «Защитнику Отечества».