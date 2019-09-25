Полицейские задержали двух гастролеров, совершивших серию краж оборудования сельхозтехники (Фото)

Фермеры из Харьковской области обворовывали своих коллег в других регионах Украины: снимали с комбайнов дорогие навигационные системы и перепродавали за вдвое меньшую сумму. В целях конспирации фигуранты работали «наездами». Сотрудники уголовного розыска Донецкой и Полтавской провели ряд оперативных комбинаций и задержали обоих злоумышленников с поличным на руках. Канал торговли похищенным оборудованием перекрыт. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Полиция Донетчины начала расследование краж из сельскохозяйственной техники еще в мае этого года. Они были совершены в территориально удаленных районах, однако имели одинаковый «почерк». Злоумышленники ночью откручивали с тракторов системы автоматического управления одной и той же марки (GPS-навигаторы, антенны, дисплеи). Интересно, что похитители выбрали для совершения преступлений населенные пункты с одним названием – Очеретино, расположенные более чем в 100 км друг от друга.

Установлено, что аналогичные кражи зафиксированы и в Полтавской области. В общем воры завладели имуществом на сумму около 2 миллионов гривен.

Вместе с полтавскими коллегами сыщики разработали оперативную комбинацию по установлению и задержанию подозреваемых. Вчера, 24 августа, ловушка захлопнулась. Фигуранты были задержаны в Харьковской области, где они жили.

Ими оказались местный 45-летний фермер и его зять. Ранее в поле зрения полиции мужчины не попадали. Совершать преступления они выезжали в соседние области. Дважды в одном месте не появлялись.

Сообщников интересовали именно навигационные системы. А будущих жертв–предпринимателей, которые использовали их – они находили в интернете, на фермерских форумах и сайтах объявлений.

Злоумышленники выслеживали технику в местах, где ее оставляли на ночь, забирали оборудование, стирали серийные номера и продавали фермерам за пол цены.

Сейчас установлена ​​причастность задержанных к четырем кражам на территории двух областей. Мужчины проверяются на совершение других аналогичных преступлений.

Вещественные доказательства – похищенное имущество – изъято. Сейчас подозреваемым инкриминируются ч.3 и ч.4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Похитителям грозит до 8 лет лишения свободы.