Украине придется выплатить долги по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса, – эксперт

Рано или поздно, добровольно или по решению суда Украине придется выплатить долги по пенсиям жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом «Донецким новостям» рассказала эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Ирина Лоюк.

По ее словам, вопрос выплаты пенсий людям, которые вынуждены жить на временно оккупированных территориях (ВОТ) – это, скорее, вопрос о том, какое государство мы строим. «Ведь если стремиться к правому государству, которое входит в Европейский Союз – такого вопроса вообще не должно быть», – отмечает Лоюк.

Как поясняет эксперт, к сожалению, у нас с выплатами пенсий жителям временно неподконтрольной части Донбасса связано немало манипуляций. «К примеру, можно услышать, что «государство Украина не должно платить пенсии предателям». Но следует помнить, что человек не виноват в преступлении, пока не доказано обратное», – говорит Лоюк.

«Более того, жизнь в оккупации – это не выбор или желание. Человек зачастую не имеет возможности сменить место проживания. Тем более, что Украина как государство не предоставляет в этом практически никакой помощи», – добавляет она.

Что касается средств на выплату пенсий, эксперт напоминает, что государство обязано насчитывать и выплачивать пенсии своим гражданам. «Даже если человек переехал в другую страну, пенсия платится или существуют определенные международные договоренности, регулирующие этот вопрос», – отмечает Лоюк.

«Что касается жителей ВОТ – перед ними у государства уже формируется долг. И этот долг будет выплачен пенсионерам или их наследникам – добровольно или по решению суда, в том числе ЕСПЧ», – добавляет она.

Поэтому, объясняет эксперт, вопрос даже не в том, как депутаты формируют бюджет, закладывают ли они туда определенные суммы, а в том, что рано или поздно платить придется. «Процедуры таких выплат существуют в других странах, которые имеют оккупированные территории, в частности, в Грузии. Средства не завозят на оккупированные территории, но обеспечивают беспрепятственные выплаты на территории не оккупированной», – сообщает эксперт.

С мнениями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Неподконтрольный Донбасс и пенсионный вопрос: Эксперты рассказали, как решить проблему».

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