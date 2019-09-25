Юрист рассказала о необходимости внедрения механизма выплат пенсий неподконтрольному Донбассу

Необходимо внедрить отдельный механизм выплаты пенсий жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса – на подконтрольной территории. Об этом «Донецким новостям» рассказала юрист, правозащитница, член общественной организации «Донбасс СОС» Мария Красненко.

По ее словам, говоря о выплате пенсий жителям временно неподконтрольных украинским властям территорий, нужно акцентировать внимание на необходимости системного решения проблем пенсионного обеспечения, в частности и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Существующей практикой является получение выплат в порядке регистрации как переселенца, потому крайне важно разграничить выплаты без справки ВПЛ и внедрение отдельного механизма для получения пенсий жителями временно оккупированных территорий», – объясняет Красненко.

Это, по словам эксперта, не требует существенных финансовых затрат и длительного периода имплементации в силу ряда причин. В частности, поскольку речь идет о подготовке и принятии самого порядка выплат, обозначении или создании соответствующих органов на местах, учете лиц, которые желают получать пенсию по обозначенному порядку, а также учете тех, кто желает, но не имеет возможности выехать на подконтрольную территорию.

«И крайне важным является обозначение того, что речь идет о реализации механизма на подконтрольной территории, а не доставки средств на временно оккупированную территорию», – подчеркивает Красненко.

Более детально с мнением юриста и мнениями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Неподконтрольный Донбасс и пенсионный вопрос: Эксперты рассказали, как решить проблему».

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