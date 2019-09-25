Юрист рассказала о необходимости внедрения механизма выплат пенсий неподконтрольному Донбассу

Необходимо внедрить отдельный механизм выплаты пенсий жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса – на подконтрольной территории. Об этом «Донецким новостям» рассказала юрист, правозащитница, член общественной организации «Донбасс СОС» Мария Красненко.
По ее словам, говоря о выплате пенсий жителям временно неподконтрольных украинским властям территорий, нужно акцентировать внимание на необходимости системного решения проблем пенсионного обеспечения, в частности и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Существующей практикой является получение выплат в порядке регистрации как переселенца, потому крайне важно разграничить выплаты без справки ВПЛ и внедрение отдельного механизма для получения пенсий жителями временно оккупированных территорий», – объясняет Красненко.
Это, по словам эксперта, не требует существенных финансовых затрат и длительного периода имплементации в силу ряда причин. В частности, поскольку речь идет о подготовке и принятии самого порядка выплат, обозначении или создании соответствующих органов на местах, учете лиц, которые желают получать пенсию по обозначенному порядку, а также учете тех, кто желает, но не имеет возможности выехать на подконтрольную территорию.
«И крайне важным является обозначение того, что речь идет о реализации механизма на подконтрольной территории, а не доставки средств на временно оккупированную территорию», – подчеркивает Красненко.
Более детально с мнением юриста и мнениями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Неподконтрольный Донбасс и пенсионный вопрос: Эксперты рассказали, как решить проблему».
Читайте также:
- Вместо 60 дней – 1 год: Почему идея Зеленского не решит проблему пенсий пенсионеров-переселенцев
- Банкоматы, остановки, автобусы: Что еще нужно улучшить в пунктах пропуска на линии разграничения
- Повышение тарифов в «ДНР»: За коммуналку нужно отдать четверть пенсии (Калькуляция)
- Во сколько России обходятся «Л-ДНР» и насколько еще хватит: Мнения экспертов
- Ад донбасских пунктов пропуска: Эксперты пояснили – реально ли решить проблему
- «Документы» «ДНР» и «ЛНР»: Какие из них будут легитимизированы в Украине?
- Неподконтрольный Донбасс и пенсионный вопрос: Эксперты рассказали, как решить проблему
- Украине придется выплатить долги по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса, – эксперт
Комментарии