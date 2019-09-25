«Мариуполь» – «Динамо»: В полиции напомнили болельщикам о правилах поведения

Сегодня, 25 сентября, на стадионе имени В.С. Бойко в Мариуполе состоится матч между командами «Мариуполь»и «Динамо» (Киев).

Кроме большого количества болельщиков, к стадиону прибудут и сотрудники патрульной полиции. Инспекторы будут обеспечивать общественный порядок, безопасность дорожного движения на подъездах к стадиону и сопровождать автобусы с командами и иногородними болельщиками.

Патрульная полиция Донецкой области напоминает об отдельных правилах поведения на стадионе:

Посещение детьми и подростками до 16 лет только с родителями или в сопровождении взрослых.

На стадионе запрещено:

курение;

приносить и распивать алкогольные напитки;

проносить предметы, мешающие нормальному проведению матча или угрожающие безопасности окружающих.

«Призываем гостей к толерантности и порядку. Все, кто будет нарушать общественный порядок или совершать хулиганские действия, будут доставлены в отделы полиции. Давайте насладимся любимой игрой и покажем, что родной город безопасный и умеет встречать гостей с честью», – говорится в сообщении.