Никаких убытков от «Роттердам +» не было, – эксперт

НАБУ насчитало мифические убытки от «Роттердам +», чтобы их уголовное дело не развалилось уже сейчас. Об этом в интервью заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, пишут «Українські новини».

«Никаких убытков с юридической точки зрения не было. Потому что ущерб должен быть нанесен кому-то, то есть, должен быть субъект: вы, например, я, или предприятие какое-то. Такого не было. Ущерб в уголовном праве – это деньги, которые были, грубо говоря, отобраны. Логика НАБУ такова, что электрическая энергия могла бы продаваться дешевле, но она продавалась по той цене, по которой продавалась, и поэтому это ущерб. Ущерб на разницу, по которой, по мнению НАБУ, кто-то мог ее продавать дешевле, но продал по другой цене. Но тут вопрос возникает. Та цена, по которой продана электрическая энергия, она законна или незаконна? Если она незаконна, тогда это ущерб. Если она законна, тогда никакого ущерба нет», – пояснил Трохимец.

Он также добавил, что суд уже дважды признавал формулу законной. Поэтому, по его мнению, сумма убытков от НАБУ – это мифическая цифра. «Ущерб, который посчитало НАБУ – это просто какая-то гипотетическая цифра, притянутая за уши, для того, чтобы хоть как-то оправдать это уголовное дело, чтобы оно не развалилось хотя бы на этом этапе», – считает Трохимец.

По мнению эксперта, в деле по «Роттердам +» нет состава преступления и НАБУ должно было давно его прекратить. Он отметил, что формула устанавливала верхний предел цены угля, которую закладывали в стоимость производства электроэнергии, однако за время ее действия ни один из субъектов генерации не приближался к этой границе.

Трохимец также напомнил, что причиной введения формулы был дефицит угля, который возник в стране после оккупации Россией части Донбасса.

«Большинство шахт оказались на неподконтрольной территории, стал вопрос, где брать уголь, и каким образом учитывать его стоимость в производстве электрической энергии. И после долгих дискуссий Национальная комиссия регулирования энергетики сказала, что должно быть так: мы берем стоимость угля на европейской бирже в Роттердаме плюс доставка в Украину, и цена угля должна быть не выше, чем этот уголь ... Но нигде, ни в одном нормативно-правовом документе не было указано, что должны быть обязательно физическая поставка угля из Роттердама», – сказал эксперт.

Напомним, ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал мифом утверждение НАБУ о том, что от введения формулы «Роттердам +» был нанесен ущерб в размере 19 млрд.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), Оксана Кривенко заявила ранее, что формула «Роттердам +» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.