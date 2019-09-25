Учет жилищных потребностей переселенцев будут вести в Чернигове

В Чернигове будут вести учет жилищных потребностей переселенцев. Исполком Черниговского городского совета своим решением создал жилищную комиссию по учету внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и предоставления им временного жилья. Комиссия образована как постоянно действующий орган с целью общественного контроля за распределением такого жилья. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

«До сих пор в Чернигове, как и везде по Украине, ВПЛ на квартирный учет не брали, потому что для этого не было законных оснований. Благодаря принятым горсоветом поправкам к решениям в Чернигове на квартирную очередь ставили из числа таких лиц только участников боевых действий в АТО/ООС и семьи погибших там украинских военных. Остальным переселенцам государство выплачивает средства на поднаем квартир, но не предоставляет жилья. И даже законного механизма предоставления им жилья до недавнего времени не было», – говорится в сообщении.

Принятое 26 июня этого года Постановление Кабинета министров Украины №582 «Об утверждении Порядка формирования фондов жилья для временного проживания ВПЛ и Порядка предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания ВПЛ» изменило это положение. «Отныне для ВПЛ введен отдельный квартирный учет. Возможно, следующим правительственным шагом будет государственное финансирование, которое помогло бы в приобретении постоянного или временного жилья», – отмечается в сообщении.

Переселенцам, которые живут в Чернигове, для постановки на этот учет и со всеми связанными с этим вопросами надо обращаться в отдел квартирного учета и приватизации жилищного фонда горсовета.

Напомним, в случае, если переселенцу из Донбасса отказали в постановке на учет по предоставлению временного жилья по причине того, что такой учет еще не запущен, он вправе обратиться в административный суд.

Как сообщалось ранее, для переселенцев жилье является главным приоритетом и является ключом к интеграции, поскольку позволит наладить социальные связи и иметь стабильный заработок, но с этим много проблем.

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