Без документов и соцвыплат: В хосписе на Луганщине живут одинокие переселенцы

В поселке Победа (Луганская обл.) находится хоспис «Помощь», в котором проживают одинокие люди с временно неподконтрольных украинской власти территорий. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

Так, в 2014 году хоспис переехал из временно неподконтрольного украинской власти города Артемовска (после переименования – Кипучее, Перевальский р-н, Луганская обл.). Сейчас в нем проживает 30 человек, большинство из которых – пожилые люди.

Дом, по адресу переулок Яблоневый, в котором размещен хоспис, был приобретен при поддержке благотворителей. Хоспис существует благодаря волонтерам и благотворительной помощи, поскольку большинство жителей не имеют возможности оформить пенсии и соответствующие им социальные выплаты. «40% людей, проживающих в хосписе, не имеют семей и документов, зато имеют ряд заболеваний, обусловленных возрастом и тяжелым периодом жизни в оккупации. Все их имущество осталось в настоящее время оккупированном городе», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, несмотря на все эти обстоятельства, «у таких людей почти отсутствуют шансы попасть в государственную гериатрическую систему».

На днях благотворители передали продукты и лекарства стоимостью 1 900 долларов (более 50 тыс. грн).

Как сообщалось ранее, в медицинских учреждениях Луганской области создаются отделения паллиативной и хосписной помощи.

Напомним, в Часов-Яре (Донецкая обл.) в хосписе для пожилых людей из «серой зоны» живет 25 переселенцев. Самому младшему – 40 лет. Самому старшему исполнилось 93.

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