Стало известно, для чего МОМ опрашивает переселенцев

Целью исследований, которые проводит Международная организация по миграции (МОМ) в Украине методом опроса переселенцев, является поддержка правительства Украины в сборе и анализе информации о социально-экономических характеристиках внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и их домохозяйств, а также вызовов, с которыми они сталкиваются. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, состоялась встреча заместителя министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Сергея Нежинского с представителями представительства МОМ в Украине. «Ключевым вопросом в отношениях Министерства социальной политики Украины с Международной организацией по миграции является помощь внутренне перемещенным лицам и лицам, пострадавшим от торговли людьми», – заявил Нежинский.

В свою очередь представители МОМ отметили, что целью организации является координация международной миграционной политики со стороны государств и международных организаций, создание форума для обсуждения актуальных вопросов в сфере миграции, а также оказание помощи для реализации конкретных проектов в миграционной сфере. «Представительство МОМ в Украине оказывает помощь ВПЛ и людям, подвергшимся последствий конфликта, противодействует торговле людьми, оказывает помощь правительству в противодействии неурегулированной миграции и улучшении системы управления миграционными процессами», – говорится в сообщении.

Так, с марта 2016 года МОМ в рамках проекта «Первоочередная помощь, которая нацелена на быстрое восстановление состояния вернувшихся уязвимых лиц, ВПЛ и других пострадавших от конфликтов сообществ в восточной Украине» проводит исследования «Национальная система мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине».

«В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве по актуальным вопросам, особенно по вопросам социальной защиты внутренне перемещенных лиц», – резюмируется сообщение.

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