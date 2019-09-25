Ранение женщины в «ДНР»: В ОБСЕ рассказали подробности

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточняли информацию о женщине, получившей осколочное ранение во временно неподконтрольном украинским властям Коминтерново (после переименования – Пикузы, Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 25 сентября.

«24 сентября в больнице в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) 60-летняя женщина рассказала наблюдателям, что 23 сентября, находясь у себя во дворе в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), она услышала взрыв и почувствовала боль в правой ноге, после чего раздалась канонада многочисленных взрывов», – говорится в отчете.

Кроме того, как сообщается, в той же больнице медперсонал рассказал команде СММ, что 23 сентября к ним поступила женщина с осколочными ранениями верхней части правой ноги.

«Патруль Миссии попытался проехать в Пикузы, но на блокпосте в н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) наблюдателям запретили проезд в населенный пункт», – уточняется в отчете.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, в зоне боевых действий на Донбассе с начала 2019 года в результате обстрелов погибли 16 мирных жителей.

Читайте также: