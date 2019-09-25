В Донецке из-за сильного пожара эвакуируют часть местных жителей

Сегодня, 25 сентября, в Куйбышевском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка на территории бывшего алюминиевого завода произошел пожар, сообщает «МЧС ДНР».

Также отмечается, что «в связи со сложившейся угрозой населению проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности». Открыты пункты временного размещения по адресам:

ДК им. В.В. Куйбышева, пр. Панфилова, 86;

Школа № 66 г. Донецка, ул. Дмитрия Козака, 16;

Школа №55 г. Донецка, пр.9 Января, 1а;

На данный момент для ликвидации ЧП задействовано 23 единицы техники и 93 человека личного состава «МЧС». Развернут передвижной командный пункт.

Также на местном форуме дончане пишут, что поселок оцеплен, организовано патрулирование во избежание мародерства, включена система «антимышеловка» (всех выпускают, но никого не впускают даже по паспорта, общественный транспорт разворачивают на подъездах.

Напомним, сегодня, 25 сентября, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о сильных взрывах и клубах дыма, которые видны и слышны практически во всех районах города.

Читайте также: