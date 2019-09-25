Очевидец показал очередь перед КПП «ДНР» в Еленовке (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Еленовке (Донецкая обл.) перед КПП «ДНР» сегодня, 25 сентября, днем собралась огромная очередь. Фото автомобильной очереди опубликовал в соцсети очевидец Игорь.
По ее словам, очередь перед КПП «ДНР» в Еленовке в сторону подконтрольной территории «до 3-го туалета».
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