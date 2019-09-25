В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе активизировалась рассылка СМС-спама украинским военным. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Он отметил, что по данным украинской разведки, на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса повышают уровень технического обеспечения для пропагандистских мер. В частности, активизировали рассылку СМС-спама для психологического воздействия на личный состав ВС Украины и населения.

«Это связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей временно оккупированных территорий», – отметил Гуцуляк.