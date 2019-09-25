«Еленовка, дело пошло быстрее»: Ситуация в пунктах пропуска днем 25 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Виталий: «10:06. Украинский – 60 машин в Горловку – прошел почти за час. ДНР паспортный – 20 машин 1,5 часа, еще осталось мне 20 машин. Вот и делайте выводы: 60 машин 1 час и 20 машин 1,5 часа»;

«Администратор»: «10:48. Горловка – Бахмут, пеший переход – с 5:30 до 10:00 прошла все КПП в сторону Украины»;

«Администратор»: «12:13. Горловка. Пеших полсетки в Украину».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «12:12. "Каргилл" – Марьинка. В Донецк пеших мало, примерно на один автобус. Из Донецка очень много»;

Alex: «13:21. В 11:30 Марьинка сразу на проверку, "Каргилл" 12:00 основной до 40, льготы половина. Из Донецка на "нулевом" в Украину до 80 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Alex: «10:37. В 9.00 В Еленовке пропускали 2-3 машины в час. А сейчас?»;

Viktor: «10:42. Ускорили, машин 20 в час»;

Денис: «11:37. Еленовка, дело пошло быстрее, 2-3 машины в 20 минут»;

Igor: «12:41. Еленовка на выезд до 3 туалета. На выезд Еленовка за 15 минут 2 протяжки»;

Андрей: «14:04. Еленовка почти до 2 го туалета»;

Igor: «14:06. Еленовка 50 машин на выезд».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «10:49. Гнутово. Знакомые проехали с Мариуполя, все работает, очередей нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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