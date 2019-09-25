Для жалоб и предложений: В Минздраве рассказали, когда будет создан Офис пациента

Офис пациента в Министерстве здравоохранения Украины будет создан до конца текущей или на следующей неделе. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов во время пресс-конференции, передает «УНН».

«До конца недели, возможно, на следующей будет создан Офис пациента», – сказал он.

По словам Раимова, для этого офиса в Минздраве есть все необходимое – помещения, оборудование и персонал, поэтому он не потребует дополнительного финансирования.

Кроме того, советник министра отметил, что уже сейчас жалобы и предложения, присланные по электронной почте, в Минздраве фиксируются и сохраняются.

Возглавлять Офис пациента будет непосредственно министр, а реакция на жалобы, как предполагается, будет быстрой. Сколько именно жалоб будет поступать в ведомство и сколько сотрудников потребуется для их обработки пока в Минздраве только оценивают.

При этом Раимов добавил, что такое новообразование было инициировано общественными организациями в связи с тем, что до недавнего времени жалобы в Минздраве никто не рассматривает и даже не фиксирует.

Как сообщалось ранее, Минздрав Украины планирует создать Офис пациента, с помощью которого будет осуществляться коммуникация пациентов с министерством. Приоритетом работы министерства также будет безопасность пациента, защита его прав.

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