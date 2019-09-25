На Донетчине открыли одиннадцатый Центр безопасности граждан (Фото)

Сегодня, 25 сентября, в поселке Новотроицкое (Волновахский р-н, Донецкая обл.) открыли Центр безопасности граждан – одиннадцатый в области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Для 32 спасателей, а также для представителей подразделения полиции, которые там будут нести службу, созданы комфортные условия: капитально отремонтированные помещения оборудованы новой мебелью, средствами связи, компьютерами, бытовой техникой. У спасателей – новая форма и главное – два современных автомобили для тушения пожаров», – написал он.

По словам главы области, один из них, стоимостью более 7 млн ​​грн, был приобретен Госслужбой по чрезвычайным ситуациям в этом году.

Ремонт и обустройство Центра безопасности в Новотроицком финансировали из областного бюджета. На все потратили 9 млн грн.

«Приятно отметить, что поселок, который еще несколько лет назад не покидал оперативных сводок с фронта, возвращается к развитию мирной жизни. О том, чтобы она была безопасной, позаботятся спасатели и полицейские – теперь все необходимое у них для этого есть», – подытожил Павел Кириленко.