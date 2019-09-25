«Шахтер» провел открытую тренировку перед матчем с «Ворсклой» (Фото)

ФК «Шахтер» завершает подготовку к матчу 9-го тура украинской Премьер-лиги c полтавской «Ворсклой», сообщает пресс-служба «горняков».

Сегодня утром, 25 сентября, «Шахтер» провел одну из заключительных тренировок перед вылетом в Харьков. Занятие было открытым для представителей СМИ. Журналисты задали интересующие вопросы Луишу Каштру, Тарасу Степаненко и запечатлели кадры подготовки лидеров чемпионата.

В общую группу вернулся нападающий Жуниор Мораес и защитник Давид Хочолава, который пропустил несколько недель из-за травмы плеча. Что касается сессии, то она длилась полтора часа и включала тактические упражнения, а также отработку стандартных положений.

Напомним, матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится 27 сентября на ОСК «Металлист». Начало в 19:00.

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»