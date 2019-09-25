Мариуполь: Прокуратура контролирует расследование ДТП, в котором пострадали дети

В Донецкой области прокуратура контролирует расследование, касающееся дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в котором пострадали двое детей. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту наезда на двух пешеходов в Центральном районе г. Мариуполя», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 25 сентября, примерно в 8:43, 38-летняя водитель автомобиля Chevrolet на пешеходном переходе сбила 12-летнего подростка и 15-летнюю девушку, которые направлялись на учебу в техникум.

Девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а парня с тупой травмой живота и разрывом селезенки доставили в больницу.

«По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины», – отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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