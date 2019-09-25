По заказу СБУ: В Мариуполе построят многоэтажку за 115 миллионов

В центре Мариуполя (Донецкая обл.) по заказу Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях построят многоэтажку, передают «Мариупольские новости».

Так, на строительство нового многоквартирного дома по пр. Мира будет затрачено 115 млн 410 тыс. грн.

Уточняется, что генеральный проект здания подготовило краматорское ООО «Альянспроектбуд» еще в 2017 году. Его разработка обошлась управлению СБУ в 1 млн 200 тис. грн.

Завтра, 26 сентября, начнется аукцион по поиску подрядчика для строительства. Работы планирую закончить до декабря 2021 года.

Фото: Мариупольские новости