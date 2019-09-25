Оформили кредит на 74 тыс. грн: Житель Донетчины стал жертвой аферистов

В Донецкой области мошенники, незаконно заполучив личные данные жителя г. Белицкое, оформили кредит на его имя. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции главного управления нацполиции в Донецкой области.

Так, аферисты завладели суммой в более 74 тыс. грн, оформив на мужчину кредиты в 12 электронных банках.

«В дежурную часть Добропольского отделения полиции обратился 45-летний житель г. Белицкое и сообщил, что неизвестные лица, оформили кредит на его имя общей суммой 74 тыс. 400 грн», – говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, ранее он самостоятельно оформлял кредиты в электронных банках, однако вовремя возвращал деньги и не имел задолженностей. На днях он проверял свой электронный почтовый ящик и обнаружил несколько сообщений, в которых говорилось, что на его имя взяты 12 кредитов. Сам мужчина утверждает, что кредиты не оформлял, однако вспомнил, что недавно его телефонная сим-карта неожиданно была заблокирована и возможно именно в это время мошенники воспользовались логином и паролем от его электронного «кошелька».

Сейчас полицейскими открыто уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что злоумышленникам, которые воспользовались личной информацией потерпевшего, грозит до 3-х лет ограничения свободы.