В «Л-ДНР» рассылают спамы СМС-сообщений с целью психологического воздействия

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) повышает уровень технического обеспечения проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий. В частности, используется оборудование для рассылки спама СМС-сообщений абонентам мобильной связи. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Министрества обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает уровень технического обеспечения проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий», – говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР, для усиления эффективности подобных мер активизировано применение завезенного из России оборудования для рассылки спама СМС-сообщений абонентам мобильной связи для психологического воздействия на личный состав Вооруженных сил Украины и населения.

Как отмечается, это связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей неподконтрольных Украине территорий. «Так, попытки российских пропагандистов обвинить Объединенные силы в подрыве автомобильного моста (19 сентября т. г.) в г. Луганск были восприняты местной общественностью, как попытка предотвратить проявления недовольства деятельностью оккупационных администраций и отвлечения внимания от роста проблем социального обеспечения», – добавили в Минобороны.