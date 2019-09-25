На Донетчине за сутки во время пожаров погибли три человека

В Донецкой области за минувшие сутки, 24 сентября, во время пожаров погибли три человека – женщина и двое мужчин. Кроме того, огнеборцам удалось спасти еще одного мужчину. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Так, в Красногоровке из-за пожара в квартире погибла 50-летняя женщина. «24 сентября в 23:42 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел в одной из квартир на ул. Сумская в г. Красногоровка Донецкой области. Бойцы 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место пожара, выяснили, что огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на 2-м этаже трехэтажного жилого дома», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили тело погибшей женщины, 1969 года рождения. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Также, во время пожара в одном из жилых домов Торецка (до переименования – Дзержинск, Добропольский р-н) погиб 61-летний мужчина.

Отмечается, что пожар произошел в жилом доме на ул. Довженко. На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул внутри дома. Во время проведения разведки и тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины, 1958 года рождения.

По информации полиции, пламя заметила соседка, она и вызвала спасателей. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность во время курения.

Кроме того, в Селидово жертвой пожара стал 53-летний мужчина. «24 сентября в 22:28 диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о пожаре, который произошел на ул. Правды в пгт Острое г. Селидово Донецкой области», – сказано в сообщении.

Спасатели выяснили, что пламя вспыхнуло в жилом доме. В результате погиб мужчина, 1964 года рождения. Причина возникновения пожара устанавливается.

Помимо этого, в городе Горняк во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину. По словам спасателей, пожар произошел в однокомнатной квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома. В помещении наблюдалось плотное задымление. При проведении разведки в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину, которого вывели на свежий воздух и передали работникам скорой помощи. Он был госпитализирован в больницу Селидово, с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения, в удовлетворительном состоянии.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области