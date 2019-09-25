На Донетчине таможенники зафиксировали более 120 нарушений с начала года

На Донетчине в течение января-августа текущего года таможенники задокументировали 123 нарушения таможенных правил на общую сумму более 43 млн грн. По 18 делам изъяты предметы правонарушений на сумму около 600 тыс. грн. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в Донецкой области.

По данным ГФС, наиболее распространенными являются нарушения сроков транзита и использования транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины не по целевому назначению, уклонением от уплаты таможенных платежей, доля которых составляет более 78% от общего количества выявленных нарушений.

Также, за 8 месяцев 2019 года таможней рассмотрено 74 дела о нарушении таможенных правил, на нарушителей таможенного законодательства наложены штрафы в размере 8,5 млн грн. К тому же, заключено 30 мировых соглашений о прекращении дел путем компромисса на общую сумму около 225 тыс. грн.

«Правовое решение таможня ожидает по 14 делам, направленным на рассмотрение суда. Общая сумма предметов правонарушений оценена в размере более 42,5 млн грн», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ГФС, в Государственный бюджет Украины направлено штрафных санкций за нарушение таможенного законодательства на общую сумму более полумиллиона грн.