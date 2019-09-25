На Донетчине число безработных составило более 118 тыс. человек

В Донецкой области согласно данным обследования рабочей силы по международной методологии, количество безработных составило 118,7 тыс. человек*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по информации ведомства, в І полугодии 2019 года число работающих жителей в возрасте 15 лет и старше составило 751,2 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 746,1 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 717,4 тыс. человек.

При этом, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15–70 лет составляло по 118,7 тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте – 118,3 тыс. человек, то есть они в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости.

Отмечается, что уровень занятости населения в возрасте 15–70 лет в І полугодии 2019 года составил 50,9% против 49,9% в І полугодии предыдущего года. Уровень занятости населения трудоспособного возраста также несколько повысился и составил 60,9% (в І полугодии 2018 года было 59,4%).

Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди рабочей силы в возрасте 15–70 лет составил 13,7%, в трудоспособном возрасте – 14,2% (в І полугодии 2018 года было соответственно 14,1% и 14,6%).

Как подчеркнули в облстате, уровень безработицы в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил в І полугодии 2019 года 8,5% рабочей силы в возрасте 15–70 лет и 8,8% рабочей силы трудоспособного возраста.

При этом, среднемесячное количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости области, в І полугодии 2019 года составило 11 тыс. человек, или 9,3% от количества безработных трудоспособного возраста.

Таким образом, уточнили в ведомстве, регистрировалась лишь одиннадцатая часть всех безработных, остальные искали работу самостоятельно.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.