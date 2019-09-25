Стали известны детали переговоров Зеленского и Лаврова в США

В Офисе украинского президента подтвердили переговоры президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые прибыли в США на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. Об этом сообщают источники «РБК-Украина» в Офисе президента.

Зеленский и Лавров обсудили «Нормандский формат». В Офисе президента отметили, что разговор состоялся вчера на приеме. «Действительно вчера во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча. Это был прием, в котором принимали участие все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент произошла эта беседа», – сообщили источники.

Кроме того, как отметили источники, Лавров сам обратился к Зеленскому. «Господин Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Это был короткий диалог по поводу Нормандского формата», – сообщил источник в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.