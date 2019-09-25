В новом Европарламенте появилась группа «друзей Украины»

В Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу « друзей европейской Украины». Ее учредительное заседание состоялось во вторник, 24 сентября, в Брюсселе, сообщает « DW».

Как заявил евродепутат из фракции « Обновить Европу» Пятрас Ауштрявичюс, который вел заседание, 50 евродепутатов из шести фракций выразили желание войти в эту неформальной группы.

Двумя основными целями группы на 2019-2024 годы Ауштрявичюс назвал политическую поддержку Украины и экономическую интеграцию страны в ЕС. « Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда было в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос», – отметил литовский политик.

Из евродепутатов в заседании приняли участие, среди прочих, Михаэль Галер (Michael Gahler), Сандра Калниете, Андрюс Кубилюс из фракции Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократ Цимошевич, Сергей Лагодинська (Sergey Lagodinsky) из фракции Зеленых, Анна Фотыга из фракции « Европейские консерваторы и реформисты», а также Ларс Берг (Lars Berg) из правопопулистской фракции « Идентичность и демократия».

На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе из « Европейской солидарности», первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят в партию « Слуга народа»).