В новом Европарламенте появилась группа «друзей Украины»

В новом Европарламенте появилась группа «друзей Украины»

25.09.19 23:55dw.comНовости

Фото из открытых источников

В Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу «друзей европейской Украины». Ее учредительное заседание состоялось во вторник, 24 сентября, в Брюсселе, сообщает «DW».

Как заявил евродепутат из фракции «Обновить Европу» Пятрас Ауштрявичюс, который вел заседание, 50 евродепутатов из шести фракций выразили желание войти в эту неформальной группы.

Двумя основными целями группы на 2019-2024 годы Ауштрявичюс назвал политическую поддержку Украины и экономическую интеграцию страны в ЕС. «Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда было в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос», – отметил литовский политик.

Из евродепутатов в заседании приняли участие, среди прочих, Михаэль Галер (Michael Gahler), Сандра Калниете, Андрюс Кубилюс из фракции Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократ Цимошевич, Сергей Лагодинська (Sergey Lagodinsky) из фракции Зеленых, Анна Фотыга из фракции «Европейские консерваторы и реформисты», а также Ларс Берг (Lars Berg) из правопопулистской фракции «Идентичность и демократия».

На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе  из «Европейской солидарности», первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят в партию «Слуга народа»).

Издание уточняет, что нынешний Европарламент выбрали в мае этого года. В предыдущем созыве, с 2014 по 2019 год, в нем также работала неформальная группа «друзей Украины» среди евродепутатов.

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