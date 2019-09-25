В новом Европарламенте появилась группа «друзей Украины»

В Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу «друзей европейской Украины». Ее учредительное заседание состоялось во вторник, 24 сентября, в Брюсселе, сообщает «DW».
Как заявил евродепутат из фракции «Обновить Европу» Пятрас Ауштрявичюс, который вел заседание, 50 евродепутатов из шести фракций выразили желание войти в эту неформальной группы.
Двумя основными целями группы на 2019-2024 годы Ауштрявичюс назвал политическую поддержку Украины и экономическую интеграцию страны в ЕС. «Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда было в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос», – отметил литовский политик.
Из евродепутатов в заседании приняли участие, среди прочих, Михаэль Галер (Michael Gahler), Сандра Калниете, Андрюс Кубилюс из фракции Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократ Цимошевич, Сергей Лагодинська (Sergey Lagodinsky) из фракции Зеленых, Анна Фотыга из фракции «Европейские консерваторы и реформисты», а также Ларс Берг (Lars Berg) из правопопулистской фракции «Идентичность и демократия».
На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе из «Европейской солидарности», первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят в партию «Слуга народа»).
Издание уточняет, что нынешний Европарламент выбрали в мае этого года. В предыдущем созыве, с 2014 по 2019 год, в нем также работала неформальная группа «друзей Украины» среди евродепутатов.
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