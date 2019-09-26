Москитный флот и корветы: Министр обороны рассказал о планах в ВМС

Для Военно-морских сил (ВМС) Украины остается актуальной идея создания москитного флота. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «BBC-Украина».

Он отметил, что вопрос актуальный, но только как первый этап. «У нас все виды Вооруженных сил имеют свою стратегию. В некоторых случаях она больше сформирована, в некоторых – нет. Стратегия развития ВМС более или менее сформирована, она состоит из этапов. Так вот, первым этапом является безопасность береговой линии до 12 миль, в рамках этого будет развиваться москитный флот. Сказать, что мы должны остановиться на москитном флоте – этого не будет достаточно», – отметил Загороднюк.

По его мнению, Украине нужно строить корветы. «Есть вопрос о том, как быстро мы это сможем сделать, насколько готовы предприятия, как трудно будет это делать. Но такого класса корабли предусмотрены в нашей стратегии», – сообщил министр.

Он также рассказал, что Украина ведет переговоры о возвращении военных катеров, которые задержала Россия у Керченского пролива, но больше технические. «...Я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом», – уточнил Загороднюк.

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