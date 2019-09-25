Министр обороны пояснил, в чем сложность перевода ВСУ на стандарты НАТО

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, когда ВСУ будут полностью соответствовать стандартам НАТО. Об этом он сказал в интервью «BBC-Украина».

По его мнению, это сложный вопрос, и он включает несколько блоков. «Организационный блок достаточно легко решить, то есть структура, распределение полномочий, демократический контроль. Этот структурный переход на уровне руководства мы планируем осуществить в следующем году. Одна бригада может технически перейти на НАТОвскую структуру в течение года. Переход всех бригад в течение одного года – это невозможно, но мы говорим о структуре», – отметил Загороднюк.

«Социальное обеспечение, условия прохождения службы – это, конечно, гораздо больнее и сложнее вопрос – на это нужны годы. Замена вооружения – это наиболее сложный вопрос, на это тоже нужны будут годы. Но очень важной частью перехода на стандарты НАТО является подготовка доктрины – это процессы, установки, уставы и так далее. Только когда мы обеспечим эту доктрину, подготовку кадров, образование, инфраструктуру, вооружение и военную технику, тогда мы сможем говорить о НАТОвских стандартах. В большей части перейти можно за несколько лет», – считает министр обороны.

Ранее сообщалось, что, по мнению Андрея Загороднюка, стабильность на Донбассе могут обеспечить только сильные Вооруженные силы Украины (ВСУ).