На Донбассе каждая вторая песня на радио звучит на украинском языке (Инфографика)

Донецкая область вошла в ряд регионов Украины, где больше всего украиноязычных песен ротируется в местном и региональном радиоэфире. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.
По его словам, в Украине в эфире региональных и местных FM-радиостанций каждая вторая песня звучит на украинском языке. Средний показатель украиноязычных песен в региональном и местном эфире составляет 53%. По сравнению с предыдущим периодом доля украинских песен выросла на +5 процентных пунктов.
При этом, как отмечает Костинский, перевыполнение определенной законом квоты (35%) достигает 18 процентных пунктов.
Так, в 11-ти областях Украины средний показатель объема украиноязычных песен составляет 50% и выше:
- Сумская область – 81%
- Ровенская – 80%
- Тернопольская – 78%
- Ивано-Франковская – 71%
- Волынская – 63%
- Львовская – 61%
- Харьковская – 56%
- Херсонская – 54%
- Черновицкая – 53%
- Донецкая – 52%
- Кировоградская – 50%
Наибольшая динамика роста объема украиноязычных песен наблюдалась в 5-и областях Украины: Сумской, Харьковской, Херсонской, Полтавской и Черновицкой.
В Луганской области средний показатель объема украиноязычных песен составляет 46% (в I полугодии 2018 года – 41%).
Как сообщалось ранее, средний показатель присутствия украинского языка на украинском телевидении достиг рекордных 92%.
Читайте также:
- Костинский рассказал о помощи США в расширении украинского телерадиовещания на Донбассе
- Украинское вещание на линии разграничения в Счастье есть в большом количестве, – Костинский (Карта)
- Донетчина и Луганщина опережают другие регионы по количеству радиочастот (Инфографика)
- Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении составляет 92%
Комментарии