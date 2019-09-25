На Донбассе каждая вторая песня на радио звучит на украинском языке (Инфографика)

На Донбассе каждая вторая песня на радио звучит на украинском языке (Инфографика)

25.09.19 18:15dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Донецкая область вошла в ряд регионов Украины, где больше всего украиноязычных песен ротируется в местном и региональном радиоэфире. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, в Украине в эфире региональных и местных FM-радиостанций каждая вторая песня звучит на украинском языке. Средний показатель украиноязычных песен в региональном и местном эфире составляет 53%. По сравнению с предыдущим периодом доля украинских песен выросла на +5 процентных пунктов.

При этом, как отмечает Костинский, перевыполнение определенной законом квоты (35%) достигает 18 процентных пунктов.

Так, в 11-ти областях Украины средний показатель объема украиноязычных песен составляет 50% и выше:

  1. Сумская область – 81%
  2. Ровенская – 80%
  3. Тернопольская – 78%
  4. Ивано-Франковская – 71%
  5. Волынская – 63%
  6. Львовская – 61%
  7. Харьковская – 56%
  8. Херсонская – 54%
  9. Черновицкая – 53%
  10. Донецкая – 52%
  11. Кировоградская – 50%

Наибольшая динамика роста объема украиноязычных песен наблюдалась в 5-и областях Украины: Сумской, Харьковской, Херсонской, Полтавской и Черновицкой.

В Луганской области средний показатель объема украиноязычных песен составляет 46% (в I полугодии 2018 года – 41%).

Как сообщалось ранее, средний показатель присутствия украинского языка на украинском телевидении достиг рекордных 92%.

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