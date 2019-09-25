«Интерсити» в Луганскую область: Комарницкий обратился в Кабмин с запросом на запуск поездов

Луганская облгосадминистрация обратилась в Кабмин с запросом по модернизации железнодорожной инфраструктуры региона и запуска поездов «Интерсити» в Луганскую область. Об этом на встрече с народными депутатами заявил руководитель Луганской военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, передает «Громадське».

«В конце октября на инвестиционном форуме в Мариуполе мы будем представлять три железнодорожных проекта. Первый – это "перемычка" (участок железной дороги, который позволит соединить изолированную железнодорожную ветку Кондрашевская-Новая – Лантратовка с основной сетью железнодорожных путей, – ред.). Сейчас мы делаем технико-экономическое обоснование того, почему нужно ее строить. Разработка проекта будет стоить 10 миллионов гривен», – сказал Комарницкий.

По его словам, сейчас ОГА рассматривает строительство "перемычки" по двум маршрутам – Белокуракино – Сватово или Рубежное – Старобельск. Преимущество второго варианта в том, что на этом маршруте меньше участков в частной собственности, однако он на 5 км длиннее первого. Решение о выборе одного из маршрутов примут в начале октября. Ориентировочная стоимость строительства – 2,5 миллиарда гривен.

Кроме того, областные власти будут представлять на инвестиционном форуме в Мариуполе еще два проекта по модернизации и реконструкции железнодорожной инфраструктуры между станциями Лиман (Донецкая область) и Новозолотаревка (Луганская область). Эти проекты также необходимы для запуска скоростных поездов.