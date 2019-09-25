Глава Польши ответил Трампу по поводу помощи Украине

Польша находится в абсолютном авангарде государств, которые поддерживают Украину. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, пишет «Сегодня.ua» .

« Мы постоянно поддерживаем Украину с 2014 года, речь идет о территориальной целостности и безопасности. Мы, наверное, находимся в абсолютном авангарде государств, которые в деле Украины говорят громко, отчетливо на каждом международном форуме. Мы защищаем интересы Украины в Совете Безопасности ООН, твердо стоим рядом с Украиной, постоянно требуем возвращения под контроль Украины территорий, оккупированных Россией. Это наша однозначная позиция», – заявил Дуда.

Так польский президент ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что Европа должна больше помогать Украине.

Дуда добавил, что Польша сотрудничает с Украиной экономически, а также поддерживает ее военно. Как пример такой поддержки он привел участие украинских военных в многонациональной Польско-Литовско-Украинской бригаде.

Президент Польши отметил, что если говорить об энергетической безопасности Украины, то Польша, по согласованию с американцами, сейчас реализует большую инвестицию – газопровод, который должен соединить газовый порт в Свиноусте с украинской границей. « Мы хотим, чтобы из польского газопорта, а я имею надежду, что в будущем также с норвежского шельфа, через газопровод в Данию и дальше Baltic Pipe на наше западное побережье, чтобы газ, который будет импортироваться в Польшу, можно было транспортировать в Украину, этим газопроводом, который сейчас строится», – сказал Дуда.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что будет тормозить финансовую помощь Украине, пока Европа не начнет вкладывать в нашу страну больше.