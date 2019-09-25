Экс-советник Путина сказал, во сколько РФ обходится содержание Крыма и части Донбасса

Невоенные расходы РФ в год на аннексированный Крым и неподконтрольную Украине часть Донбасса можно оценить в размере 4 млрд долларов. Так считает экономист, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов, о чем он рассказал во время чата на «Главред».

Бюджет России может тянуть такую «лямку» бесконечно долго.

Илларионов отметил, что 4 млрд долларов - это около 0,3% российского валового внутреннего продукта, такая сумма «абсолютно подъемная», поэтому может расходоваться бесконечно. «По официальным данным, на Крым и Севастополь расходуется примерно 2 миллиарда долларов в год. Это только в гражданских целях, не считая военные. Примерно такую же сумму составляют дотации, субсидии и дополнительные расходы на оккупированный Донбасс…», – заявил Илларионов.

Издание отмечает, что в конце октября 2018-го постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко говорил, что власти России в год тратят на поддержку «ЛНР» и «ДНР» 1,3 млрд долларов.