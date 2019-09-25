Из-за торговой блокады Донбасса бюджет Луганской области потерял 1,4 млрд грн

За два года запрета на торговлю украинским предприятиям с временно неподконтрольной украинской власти частью территории Луганщины бюджет Луганской области потерял 1,4 млрд грн ($57,7 млн). Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий во время встречи с народными депутатами в Северодонецке, передает «Громадське».

«В этом году бюджет области составляет 4,1 миллиарда гривен ($169,2 млн), но доходы областного бюджета – 546 млн грн ($22,5 млн). Плюс 146 млн грн ($6 млн) – базовая дотация. Итак, на развитие идет 692 млн. Это те деньги, которыми область может распоряжаться, из которых можно формировать бюджет развития. В этом году в результате блокады область потеряла 740-745 миллионов ($30,5 – 30,7 млн). Это в полтора раза больше, чем доходы областного бюджета», – сказал Комарницкий.

Кроме того, предложения Луганской ОГА к проекту бюджета Украины на 2020 год, которые раздали присутствующим на встрече с народным депутатам, содержат запрос на выделение региону «дополнительной дотации для компенсации потерь доходов из общего фонда в результате экономической блокады неподконтрольных территорий в сумме 1 млрд 403 млн 700 тыс. грн».

Глава ОГА попросил депутатов подать соответствующие поправки в проект закона о госбюджете на 2020 год.

Напомним, что, как заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, предложения президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной украинской власти территории, в том числе урегулировать вопросы введенной решением СНБО торговой блокады с неподконтрольными территориями.