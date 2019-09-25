«Очень своевременный подарок!»: Фонд Рината Ахметова вручил машину реанимации новорожденных медикам Кропивницкого

Медики Кропивницкого получили получили специализированный автомобиль Citroen Jumper от Фонда Рината Ахметова. Ключи от машины типа С, которая предназначена для транспортировки недоношенных и новорожденных детей, были вручены в рамках третьего этапа проекта «200 скорых для Украины», который реализуется по инициативе президента Украины и по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств, сообщает пресс-служба Фонда.

«У нас на весь автопарк всего одна машина специальная для реанимации новорожденных и очень старая уже. Проехала свыше 700 тысяч километров по нашим не самым лучшим дорогам и скоро развалится. Ее нужно списывать и отправлять на свалку. Но не могли, потому что есть потребность в перевозке детей, которые родились недоношенными или с другими проблемами. В итоге латаем ее без конца, ремонтируем. Сегодня мы получили новую неонатальную машину от Фонда Рината Ахметова и можем, наконец, отправить нашу машину-ветерана на заслуженный отдых. Теперь детей будет спасать этот суперсовременный автомобиль!», – прокомментировал получение нового спецавтомобиля начальник автопарка санитарного транспорта Кировоградской областной рады Анатолий Московец.

По словам Анатолия Московца, новая машина будет обслуживать всю Кировоградскую область, но «припишут» ее к детской больнице.

«Больница специализируется на проблемных младенцах и автомобиль по праву будет в первую очередь обслуживать именно вызовы от этой клиники. Оборудование в машине от Рината Ахметова стоит просто замечательное, уверен, что с его помощью будет спасено большое количество детских жизней. Спасибо Ринату Леонидовичу за этот очень своевременный подарок!», – добавил Анатолий Алексеевич.

Областные больницы, станции «скорой помощи» и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины уже получили 77 автомобилей.

До конца года проект «200 скорых для Украины» будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи». Среди 123 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, спецмашины классов А, В и С.

Справка

17 сентября Фонд Рината Ахметова передал очередные 20 автомобилей «скорой помощи» в государственные лечебные учреждения 15 областей Украины. Это суперсовременные скорые трех типов: три уникальных авто типа А на базе внедорожника Toyota Land Cruiser; 14 неонатальных автомобилей скорой помощи типа С на базе Citroen Jumper, а также 3 автомобиля скорой медицинской помощи типа В на базе Citroen Jumper.