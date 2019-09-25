Спецоперация СБУ: На Луганщине задержали участника НВФ «ЛНР», воевавшего под Дебальцево

На Луганщине контрразведка Службы безопасности Украины задержала объявленного в розыск активного участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведчики Служба безопасности Украины провели на Луганщине специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР"», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, участник НВФ был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности «ЛНР» и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Задержанный житель Луганской области в составе НВФ «ЛНР» на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Впоследствии, он дежурил на блокпостах НВФ «ЛНР» недалеко от неподконтрольного Сорокино (до переименования – Краснодон). Также, по состоянию на сентябрь 2019 года, он проходил военную службу в так называемом «таможенном комитете ЛНР».

Сейчас проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Санкция ч. 2 ст.110 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Фото: пресс-центр СБУ