В Мариуполе детям будут бесплатно выдавать горячее питание

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Центре социальной реабилитации детей с инвалидностью Центрального района для ребят организовали бесплатное горячее питание. Суточный порог на ребенка составит 25 грн. Бесплатно кормить подопечных центра начнут с 1 октября. Такое решение было принято на сессии городского совета. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, по словам директора департамента социальной защиты населения Андрея Ремпеля, с целью создания комфортных условий для реабилитации детей разработана программа. В ходе ее подготовки принято решение о необходимости организации питания в центрах социальной реабилитации.

Как отметила заместитель директора департамента социальной защиты населения Ирина Коробка, с горячим питанием центры станут еще комфортнее для реабилитации юных мариупольцев. Также, в следующем году планируется расширение центров, чтобы оказывать помощь еще большему количеству детей.

В горсовете отметили, что в Мариуполе работают 2 центра социальной реабилитации детей с инвалидностью – в Центральном и Левобережном районах. В год каждый из них обслуживает порядка 200 детей. Путевка на реабилитацию для ребенка выдается на полгода. Ранее в этих центрах не было организовано питание детей.

С 1 октября организуют питание только в Центральном районе. В планах на ближайшее время реализация данной программы и в Левобережном.