Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании ознакомился с ситуацией в зоне ООС (Фото)

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес посетил район проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Визит иностранной делегации состоялся вчера, 24 сентября. Иностранных партнеров сопровождали Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и представители оборонного ведомства. На Приазовье рабочую группу встречал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. «В рамках рабочей поездки иностранные партнеры были ознакомлены с текущей обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

По словам Кравченко, несмотря на объявленный режим тишины, противник продолжает активно обстреливать позиции Объединенных сил. «Более того, в нарушение международного права и пренебрегая нравственными ценностями, ведет огонь в направлении мирных населенных пунктов. При этом наши подразделения продолжают выполнять взятые на себя обязательства по выполнению Минских соглашений», – сказал командующий Объединенных сил.

«Отвечая на вопрос иностранных партнеров, командующий Объединенных сил подтвердил информацию о присутствии на территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областях регулярных российских войск, а также о постоянной поставке оружия и боеприпасов с территории РФ», – рассказали в пресс-центре.

Более наглядно британская делегация ознакомились с ситуацией в отдельных районах вдоль линии разграничения на Мариупольском направлении.

В завершение встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития украинского-британского военно-политического сотрудничества в оборонной сфере.