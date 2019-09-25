Восстановление моста у Станицы Луганской должно произойти в кратчайшие сроки, – секретарь СНБО (Фото)

Восстановление разрушенной части моста у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) должно произойти в кратчайшие сроки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк во время визита в прифронтовую Станицу Луганскую, сегодня, 25 сентября, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в Станице Луганской Данилюк ознакомился с ходом строительства нового моста и работой КПВВ «Станица Луганская». С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения. «Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки», – сказал Данилюк.

Также секретарь СНБО заслушал информацию о ситуации в участках разведения войск, обсудил насущные вопросы подготовки военных частей к зимнему периоду и планы по усилению обороноспособности Украины.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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